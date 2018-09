C'est une situation honteuse vécue par de nombreuses personnes en Suisse. Prise dans la spirale de l'endettement, elles n'ont plus la possibilité matérielle de s'en sortir pour le reste de leurs jours. Le Conseiller aux Etats Claude Hêche (PDS/JU) a déposé une motion pour que la Confédération trouve une solution humaine à ce problème. Elle sera traitée lors de la session d'automne des chambres qui débute lundi.

Quand l'endettement est le début d'une spirale sans fin, il faut que le système permette d'effacer l'ardoise et de repartir à zéro: «Les conséquences de cette situation peuvent être dramatiques, relève le Jurassien, particulièrement pour les familles, elle signifie l'exclusion sociale, l'impossibilité de financer la formation des enfants, les difficultés conjugales, les difficultés à retrouver un logement et finalement l'impossibilité de retrouver du travail.»

Sa motion est co-signée par le chef du groupe PDC Filippo Lombardi (PDC/TI), le président du PS Christian Levrat (PS/FR) et son collègue Raphaël Comte (PLR/NE). De plus, et c'est une surprise, le Conseil fédéral, par le Département de justice et police de Simonetta Sommaruga, propose de l'accepter.

«La plupart des pays de l'OCDE connaissent des procédures visant à libérer ces personnes de leurs dettes, note Claude Hêche. Comme le relève le Conseil fédéral dans son rapport, ces procédures n'ont conduit à aucune dégradation de la moralité de paiement, mais ont notamment permis de réduire la charge de recouvrement des créances, de promouvoir l'entrepreneuriat et de maximiser l'activité économique.»

Une situation nette après trois ans

Reste à savoir quand et comment. Claude Hêche estime que le désendettement «doit se baser sur un minimum vital élargi et ne pas durer plus de trois ans. Ce minimum vital élargi est reconnu comme étant le minimum vital de saisie augmenté des impôts courants et d'une petite marge financière permettant d'absorber des aléas financiers tels que les frais dentaires et de lunettes, par exemple.»

Mais le conseiller aux Etats ne veut pas en faire un oreiller de paresse non plus. Il estime qu'il faut poursuivre avec la législation actuelle pour trouver des solutions négociées entre les débiteurs et leurs créanciers. L'effacement de l'ardoise ne serait possible que pour «les débiteurs qui ne sortiraient jamais de la spirale de l'endettement dans les conditions actuelles.» (Le Matin)