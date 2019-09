«Des véhicules blindés lourds n'occasionneraient guère de bruit supplémentaire, mais permettrait de renforcer la sécurité des personnes et des biens...» Le Conseiller national Olivier Feller (PLR/VD) persiste auprès du Conseil fédéral, soutenu cette fois par Thomas Hurter (UDC/SH). Après l'attaque du 23 août au-dessus de Lausanne, les convoyeurs de fonds devraient pouvoir rouler la nuit avec des véhicules plus dissuasifs pour leurs agresseurs qui ne font pas dans la dentelle.

Pas de modification

Mais pour la conseillère fédérale en charge des transports, Simonetta Sommaruga, la répétition des attaques ne justifie pas que l'on change de politique, en particulier pour protéger la population contre le bruit. C'est en substance ce qu'elle a confirmé ce lundi à l'heure des questions au Conseil national. «Les véhicules de plus de 3,5 tonnes peuvent rouler en-dehors des heures de nuit».

Assuré par le droit en vigueur

Au mois de mai 2019, Olivier Feller a déjà déposé une motion demandant à ce que les véhicules de transport de fonds qui excèdent 3,5 tonnes puissent circuler la nuit. Le Conseil fédéral lui a répondu le 14 août que pour des raisons de nuisance sonore, cela n'était pas négociable: «Il existe sur le marché des fourgons blindés pour le transport de fonds dont le poids total est inférieur à 3,5 tonnes, a-t-il répondu. Aujourd'hui déjà, ces véhicules ne sont pas soumis à l'interdiction de rouler le dimanche et de nuit. Par conséquent, la sécurité réclamée par l'auteur de la motion pour les convoyeurs est déjà assurée par le droit en vigueur.»

Trois attaques en moins de deux ans

Mais les faits sont têtus. Le 23 août, deux fourgons été attaqués près de La Sarraz. L'un d'eux parvenait à s'enfuir, mais l'autre était dévalisé et incendié. Le 20 septembre 2019 et le 12 avril 2018, c'est à chaque fois le même scénario qui s'est produit sur les hauts de Lausanne. Des fourgons de transport de fonds ont été pris pour cible par des assaillants très bien organisés, qui ont réussi à les dévaliser et à s'enfuir après avoir mis le feu aux véhicules concernés. Pour Olivier Feller, il reste à faire passer sa motion devant le plénum.