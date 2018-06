Le Conseil fédéral n'a pas l'intention de suivre les mesures de l'UE visant à bannir les produits plastiques à usage unique pour réduire les déchets en mer. Il privilégie des solutions venant des milieux économiques eux-mêmes.

Le gouvernement ne prévoit pas d'interdiction similaire à celle de l'Union européenne, a-t-il répondu lundi à Ursula Schneider Schüttel (PS/FR) et Regula Rytz (Verts/BE). D'autant plus que la décision de Bruxelles concerne en premier lieu la réduction des déchets en mer.

L'UE porte son attention sur dix produits en plastique à usage unique, comme les bâtonnets de coton-tige, les couverts, les assiettes ou les pailles, mais aussi sur les engins de pêche qui, collectivement, représentent 70% des déchets marins en Europe. Ces produits plastiques à usage unique seront bannis et remplacés par des matériaux plus durables et moins nocifs pour l'environnement.

En Suisse aussi, le plastique se retrouve dans les cours d'eau, mais en quantité minime, écrit le Conseil fédéral. Les objets du quotidien jetés dans la nature ne représentent pas de danger explicite à l'environnement ou aux cours d'eaux, selon une étude.

La plus grande partie des déchets abandonnés est ramassée par les services de voirie et détruite en usine d'incinération. Les communes suisses investissent chaque année 200 millions de francs à cet effet.

La balle dans le camp de l'économie

Le Conseil fédéral compte sur l'économie pour trouver les meilleures solutions, à l'image du succès obtenu avec les sacs en plastique jetables. En 2017, la consommation de ceux-ci s'est réduite en Suisse de plus de 84% par rapport à 2016.

En octobre 2016, la Swiss Retail Federation et la CI commerce de détail suisse ont signé la «convention de branche visant à diminuer la consommation de sacs en plastique jetables». A ce jour, plus de 30 entreprises du commerce de détail alimentaire y ont adhéré. (ats/nxp)