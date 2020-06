Les Suisses qui se rendent à l’étranger et se retrouvent bloqués en raison de restrictions liées au Covid-19 doivent se débrouiller tout seuls. Le DFAE n’organise plus de vols retour.

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a confirmé jeudi une information du «Blick». L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et le DFAE déconseillent toujours les voyages non urgents à l’étranger, à l’exception de l’Allemagne, la France et l’Autriche.

Deuxième vague possible

L’épidémie n’a pas encore été surmontée dans de nombreux pays et on ne peut pas exclure la possibilité d’une deuxième vague, selon le DFAE. L’opération de rapatriement organisée par la Confédération se justifiait de par la situation extraordinaire qui prévalait. Il ne s’agit pas d’une pratique usuelle.

Si des Suisses se retrouvent dans une situation d’urgence en raison du coronavirus, ils doivent d’abord faire appel aux services d’assistance locaux ou à leur assurance voyage. La protection consulaire n’est activée que lorsque les personnes ont fait tout ce qui est raisonnablement possible pour surmonter leur situation de détresse. (ATS/Le Matin)