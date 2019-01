Les Chemins de fer rhétiques (RhB) ont interrompu mercredi le trafic ferroviaire entre Dieni, sur la commune de Tujetsch (GR) et Andermatt (UR). De fortes chutes de neige en sont la cause.

Les personnes qui voyagent avec le Glacier Express entre les Grisons et Brigue/Zermatt (VS) doivent composer avec un détour par Zurich et Berne. Selon les RhB, le tronçon doit être fermé toute la journée de mercredi. Un service de remplacement n'a pas pu être mis en place.

Les principaux axes routiers des Grisons étaient tous enneigés mercredi matin. Une interdiction de circuler a été décrétée pour les camions avec remorques sur l'A13 entre Thusis et Roveredo, sur la route du San Bernardino. (ats/nxp)