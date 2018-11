La Suisse romande glane cette année les deux principaux prix remis par la section nationale suisse du Conseil international des monuments et sites (Icomos) au Grand Hôtel des Rasses et à la CGN, en collaboration avec GastroSuisse, hotelleriesuisse et Suisse Tourisme. Outre-Sarine, un prix spécial échoit à la rénovation exemplaire de la Chartreuse d'Ittigen, monument culturel de Thurgovie, qui abrite un hôtel et un restaurant.

Charme exceptionnel

Le Grand Hôtel des Rasses, près de Sainte-Croix (VD), a été érigé en 1898, puis agrandi en 1913. D'apparence massive à l'extérieur, il surprend dès le vestibule par son charme exceptionnel, explique lundi le jury. Le grand hall a conservé son mobilier d'origine et la salle à manger Art nouveau a retrouvé sa splendeur.

L'hôtel de montagne, sis à 1200 mètres, a connu une histoire mouvementée et des périodes économiquement difficiles. Il offre aujourd'hui un ensemble exemplaire de différentes époques stylistique, ajoute le jury qui a salué des rénovations qui respectent le caractère historique du bâtiment.

L'hôtel, racheté en 2011 par le groupe Boas, s'est doté d'un spa et a refait à neuf sa piscine. Le premier et le quatrième étage ont été rénovés dans le respect de l'époque et trois chambres historiques ont été reconstituées pour rappeler les différentes heures de gloire du Grand Hôtel, ajoute l'établissement dans un communiqué.

Restaurants flottants

La récompense décernée à la Compagnie générale de navigation sur le lac Léman (CGN) va aux salons historiques de la flotte qui peuvent se muer en restaurants flottants, dans des styles gastronomiques différents. Elle couronne vingt ans de travaux de restauration et de rénovation.

Cette flotte Belle Epoque compte huit bateaux à roues à aubes, construits entre 1902 et 1927. Son homogénéité et l'élégance de ses salons de première classe lui ont valu d'être désignée monument historique en 2011. Désormais, ces bateaux sont de nouveau actionnés à la vapeur, à l'exception du «Vevey» et de «L'Italie». Le jury espère que la remise du prix facilitera la recherche de fonds pour rénover les deux derniers bateaux. (ats/nxp)