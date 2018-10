Selon MétéoSuisse, c'est au Tessin qu'une telle quantité de précipitations a été enregistrée. Dans les autres régions du sud des Alpes et en Engadine, il est tombé entre 120 et 170 mm; en Valais entre 50 et 100 mm.

D'ici mardi en milieu de journée, des quantités similaires sont attendues: le Haut-Valais, la crête des Alpes valaisannes et le Tessin pourraient encore être arrosés par 100 à 200 mm de précipitations, peut-être davantage en fonction de l'activité orageuse, précise MétéoSuisse sur son site. Ces régions restent placées en degré de danger 4, sur une échelle de 5.

Valais et Tessin sur le qui-vive

Le Valais se prépare depuis vendredi à cet assaut de précipitations. Il a lancé samedi déjà un appel à la vigilance auprès de 35 communes. Au niveau cantonal, des mesures préventives ont été prises comme la fermeture de la route du Simplon ou de l'accès à la vallée de Saas depuis Stalden.

Le canton a aussi informé les compagnies ferroviaires et les exploitants de barrages, et il a émis un avis de prudence général. La population est invitée à ne pas s'approcher des cours d'eau et à éviter les déplacements inutiles. Les autorités tessinoises ont émis lundi un avis similaire.

Vents tempétueux

Outre des précipitations abondantes, des vents tempétueux sont également attendus. Des pointes à 160 km/h sont possibles sur la crête des Alpes, note MétéoSuisse. Cette région, de même que le Sud des Alpes et les Préalpes, ont été placées en degré de danger 3.

Le niveau de la Maggia, au Tessin, du lac Majeur et du lac de Lugano présentent en outre un risque de crue de degré 2. Selon MétéoSuisse, des crues sont également à prévoir dans la région du Simplon et sur le bassin versant du Rhône supérieur.

En altitude, les précipitations sont tombées sous forme de neige et ont entraîné quelques couacs sur les routes. La police grisonne a ainsi été appelée 36 fois ce week-end pour des accidents de la circulation.

A Arosa (GR), le manteau blanc a notamment atteint 72 cm. Au nord du Tessin ainsi qu'au centre et au sud des Grisons, des quantités entre 50 et 90 cm ont été mesurées. Elles l'ont toutefois été automatiquement, ce qui peut entraîner des inexactitudes, a expliqué lundi matin meteonews dans un communiqué. (ats/nxp)