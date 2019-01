La Suisse romande compte un millionnaire de plus: un heureux gagnant a trouvé les six bons numéros du Joker, qui étaient 768246 et remporte 1'542'346 million de francs. Le billet a été validé dans le canton de Genève, a précisé mercredi la Loterie romande.

Personne n'a en revanche coché les six bons numéros, qui étaient 5, 27, 28, 30, 35 et 39. Le numéro chance était le 6, le rePlay le 03. Le prochain jackpot de samedi s'élève à 5,7 millions de francs. (ats/nxp)