En 2018, 43 entreprises ont bénéficié d'un soutien pour leur implantation, création ou développement dans le canton du Jura. La Promotion économique déplore toutefois que les conditions-cadre offertes en Suisse ne soient plus aussi «attractives que par le passé».

Les 43 entreprises soutenues l'an dernier contribueront à générer près de 74 millions de francs d'investissements, à créer 103 emplois effectifs pour un potentiel de 519 postes à moyen et long terme, indique vendredi la Chancellerie d'Etat jurassienne. En 2017, la Promotion avait attiré 40 entreprises pour un potentiel de 264 places de travail à moyen terme.

L'année 2018 a vu la consolidation d'activités traditionnelles dans la région, mais également la confirmation de la tendance à la diversification des activités économiques dans le canton, peut-on lire dans le communiqué. Ceci concerne notamment les technologies de l'information et de la communication ainsi que les sciences de la vie.

La Promotion économique remarque toutefois qu'au niveau national, les conditions offertes en matière de création, de développement et d'implantation d'entreprises, ne sont plus aussi attractives que par le passé. Les incertitudes liées aux relations avec l'Union européenne, à la fiscalité des entreprises ainsi que l'application de l'initiative contre l'immigration de masse «péjorent la place économique suisse et son image à l'étranger», observe-t-elle.

Antenne à Delémont

L'ouverture à l'automne 2019 de l'antenne jurassienne de Switzerland Innovation Park Basel Area à Delémont «contribuera à renforcer la capacité de l'économie jurassienne à se diversifier», se réjouit la Promotion économique. L'animation et la gestion du parc sont confiées à BaselArea.swiss, l'agence d'encouragement à l'innovation et de promotion économique commune aux cantons de Bâle-Ville, Bâle-Campagne et du Jura.

Les domaines des soins de la santé, des technologies médicales, des données liées à la santé et l'industrie du futur constitueront les lignes de force de ce parc. (ats/nxp)