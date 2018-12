Profitant de belles conditions, les fondeurs se sont élancés sur les pistes des crêtes du Jura samedi dernier. Et l'un d'eux est parvenu à filmer ce magnifique phénomène: une avalanche de brouillard qui déferle le long des pentes et les engloutit. Sa vidéo a été diffusée dès le lendemain sur Twitter par l'office du tourisme de la région des Trois-Lacs. Et très vite reprise par Weather/Meteo World, site météo britannique. Du coup, le film affichait 22 800 visions à son compteur ce mardi. Un joli coup de pub pour la région.

Fog-wave over the Jura Mountains ?????????? Impressive weather phenomenon captured yesterday by the 1st cross-country skiers of the season. Some trails are now open ???????

