De fortes précipitations se sont abattues mardi soir sur le canton du Jura. La région la plus touchée se situe entre Courroux (JU) et Vicques (JU), précise la police cantonale jurassienne dans un communiqué diffusé mercredi matin. La rivière Scheulte a débordé de son lit, compliquant les opérations de pompage.Plusieurs routes submergées par les eaux ont été fermées à la circulation routière, notamment entre Movelier et Soyhières. Des déviations ont été mises en place. La circulation est difficile dans le centre du village de Bonfol (JU) et dans les villages de Courroux et Vicques, précise le texte. Plus de 100 pompiers ont été engagés dans des opérations de pompage et de nettoyage.

Est aussi touché

La Suisse orientale a également enregistré d'importantes précipitations, selon MeteoNews. La commune d'Amriswil, en Thurgovie, a reçu 76 litres d'eau par kilomètre carré, ce qui représente plus de la moitié des pluies attendues durant le mois de juin.

Des fortes averses sont encore attendues jeudi matin, ajoute MeteoNews. La situation devrait se calmer en deuxième partie de journée.

De violentes intempéries avaient déjà touché mardi soir plusieurs régions de Suisse romande. La ville de Lausanne avait été particulièrement arrosée, avec 41 mm d'eau tombés en l'espace de 10 minutes, selon MétéoSuisse. Ces pluies exceptionnelles ont provoqué de gros dégâts dans la capitale vaudoise, chiffrés d'ores et déjà à plusieurs millions de francs par des assureurs. (ats/nxp)