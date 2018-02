Le retour de la députée Pauline Queloz (27 ans) au Parlement jurassien, un mois après son éviction de la présidence, c’était hier un psychodrame pour toute la classe politique jurassienne. Étoile montante du PDC, la députée de Saint-Brais est redescendue sur terre, canardée par son propre parti. Avant de siéger, hier matin, elle a annoncé sa démission en réglant ses comptes.

Le tort de Pauline Queloz, c’est d’avoir pris ses désirs pour des réalités en affirmant être en mesure de se présenter aux examens d’avocat. Son mensonge a été signalé par la magistrature au bureau du Parlement jurassien avant l’élection du 22 décembre, ce qui a provoqué la chute de la juriste, remplacée par Anne Froidevaux, une députée qui affichait pourtant son soutien à Pauline Queloz.

C’est «Règlement de comptes à O.K. Delémont». Quand un juge socialiste dénonce une députée démocrate-chrétienne, certains voient une violation du secret de fonction. C’est un volet de l’affaire qui est de bonne guerre et qui sera jugé. Ce que déplore Pauline Queloz, parlementaire la mieux élue de son district, c’est le «revirement de dernière minute» de son parti, qui l’a lâchée au profit de son principal soutien, laquelle a accepté son élection après avoir annoncé qu’elle la refuserait: «Je me sens profondément trahie par ma famille politique.» Son père agriculteur qui, par fierté, la disait avocate, reste meurtri.

La députée siège désormais sans étiquette, avec deux démocrates-chrétiens qui ont quitté le parti avant elle: Raoul Jaeggi et Yves Gigon, deux locomotives électorales qui ont l’intention de former un groupe parlementaire, avant de penser à fonder un parti dont le nom circule déjà: Parti démocrate autonome, abrégé DCA, allusion à la défense contre avions. Ambiance…

Duel féminin

La charge de Pauline Queloz est pourtant lourde: Anne Froidevaux aurait quitté la présidence du groupe parlementaire «au moment le plus délicat», soit à la veille de l’élection. Puis elle a accepté «sans hésitation son élection tout en se disant surprise». «La comparaison avec la nuit des longs couteaux n’est pas déplacée», convient un député PDC, en évoquant l’élection au Conseil fédéral.

Présidente avenante et souriante, Anne Froidevaux n’était pas d’humeur à commenter une accusation de traîtrise: «J’ai une séance à présider!» assène-t-elle. «C’est dur pour elle, prise en otage, qui s’est mise à disposition pour rétablir la sérénité dans son parti sans esprit conquérant», précise un député ajoulot. Un comble pour Pauline Queloz: «Et dire qu’elle séchait mes larmes, ses bras sur mes épaules, en disant: «Ne t’inquiète pas…» soupire la juriste qui espère obtenir son brevet. Pour Pauline Queloz, «la grande et belle famille du PDC apparaît aujourd’hui comme très hypocrite». Que feront les dissidents? «Former un groupe parlementaire nous donnerait accès aux commissions», espère Raoul Jaeggi. Son collègue Yves Gigon est plus à droite: «Il suffirait de changer une lettre à PDC.»

Hier, Pauline Queloz n’était pas encore assise à la même rangée que ses deux soutiens. Les trois dissidents se sont régulièrement retirés à la cafétéria pour élaborer des stratégies. Survivront-ils à leur dissidence? «Des éditorialistes nous ont reproché de privilégier l’intérêt personnel sur l’intérêt collectif, alors que c’est le contraire», rectifie Raoul Jaeggi.

Yves Gigon partage l’avis de son collègue: «Nous avons peut-être signé notre arrêt de mort politique, mais tant pis si la loyauté est à ce prix.» Pauline Queloz constate que son sort est devenu une «affaire d’État», mais elle ne baissera pas les bras: «Je reste une élue et je serai encore là, avec mon caractère de battante.»

Hier, Pauline Queloz et Anne Froidevaux se sont tenues à bonne distance l’une de l’autre. En ouvrant sa première séance, la présidente a avoué son «plaisir», en espérant des débats avec «toujours à l’esprit l’intérêt du Jura». Elle a signalé au passage la démission de Pauline Queloz, après celle d’Yves Gigon et de Raoul Jaeggi. Comme une anecdote qui n’en est pas une. (Le Matin)