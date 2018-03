Le Mall of Switzerland d'Ebikon (LU) a dû être évacué mercredi à midi à la suite de menaces. La police a lancé une fouille du bâtiment et découvert un objet suspect. Il ne s'agit toutefois pas d'une bombe.

L'évacuation a été ordonnée après que le centre commercial a reçu une alerte à la bombe à 11h15, indique la police dans un communiqué. Les clients sont sortis dans le calme.

Interrogé par l'ats, le porte-parole de la police Kurt Graf a précisé que l'objet suspect est un paquet. Il a été retrouvé dans une partie publique du centre commercial et n'a pas encore pu être identifié.

L'opération de recherche est encore en cours. Outre la police lucernoise, les pompiers, des secouristes et des spécialistes forensiques zurichois sont sur place.

Le Mall of Switzerland a été inauguré en novembre dernier. Il compte 140 magasins ainsi que des cinémas et des lieux pour des expositions ou des défilés de mode. En Suisse, seul le centre commercial Shopping Tivoli de Spreitenbach (AG) est plus grand. (ats/nxp)