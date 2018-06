Dès le 23 juillet prochain, «Le Matin» se projettera dans l'avenir et se muera en une publication 100% numérique gratuite. Vous pourrez dès lors continuer à lire votre journal sur l'application pour smartphone lematin.ch et son site internet. Voici les premières étapes de ce changement.

Fin juillet et août



«Il s'agira de montrer aux lecteurs fidèles que leur journal est bel et bien vivant, devenu totalement numérique. Et qu'il garde cet ADN populaire qu'ils apprécient tant», explique Laurent Siebenmann, le nouveau rédacteur en chef du «Matin».

Ainsi, désormais à disposition avec la souplesse d'utilisation que permet le smartphone, votre quotidien restera à l'affût des petites et des grandes histoires qui passionnent les lecteurs, avec un regard gentiment provocateur. C'est ici que les Romands auront la parole. Et l'humour sera toujours au rendez-vous, à l'image de la rubrique «Les News piquantes» où l'actu est passée à la moulinette, sur un ton rieur et décalé.

«Le Matin» 100% numérique demeurera aussi celui des grands rendez-vous de l'actualité nationale et internationale. La culture et le divertissement auront une place de choix, sans oublier le sport, cette colonne vertébrale importante qui a depuis longtemps fait le succès de votre journal. La rédaction fonctionnera avec la souplesse, l’adaptabilité et la rapidité que permet une start-up.

De beaux habits



A l'automne, une nouvelle formule visuelle de l'application du matin.ch assoira auprès du public la transformation du journal en une marque entièrement digitale. Afin de répondre aux exigences des lecteurs, «Le Matin» numérique s'offrira donc un nouveau look.

Printemps technologique



Durant la première partie de 2019, le nouveau système d'exploitation du site web facilitera la création de contenus digitaux et modernes, en particulier à destination des smartphones utilisant l'application du matin.ch: «Notre système de gestion du web nous permettra également de gagner en rapidité et en efficacité», souligne Laurent Siebenmann.

Séduire un nouveau public numérique en quête de nouveauté et de surprise, tout en préservant l'ADN du «Matin» plébiscité par les lecteurs: tel est l'avenir de votre journal numérique.

(Le Matin)