Vous avez de la peine à émerger le matin? Ne culpabilisez pas ou ne tentez pas des trucs de grand-mère pour remédier à cela, vous n'y pouvez rien. Selon des chercheurs britanniques, ce sont les gènes qui déterminent si vous êtes un lève-tôt ou un couche-tard. Mais nous, on vous conseille de continuer à lire «Le Matin» sans gêne. D'autant que, poursuivent les scientifiques, un réveil précoce diminuerait le risque de troubles mentaux. Finalement on peut dire, comme pour notre défunt confrère «L'Hebdo», que «Le Matin», c'est bon pour la tête!

Michel Pralong

Des inégalités toutes relatives

Politologue et politicienne indépendante, Manuela Honegger explique sur la RTS qu’en une année «les femmes gagnent 108 milliards de francs de moins que les hommes». Oui mais bon, elles ont aussi des avantages. Exemple? Euh… Ah, oui: elles peuvent pratiquer la natation synchronisée sans qu’on se foute de leur gueule. Ça compense, non?

Renaud Michiels

Une mesure radicale

Alors que les ministres socialistes vaudois se voient limiter par leur parti leurs nombre de mandats au conseil d'État, ce n'est pas le cas pour leurs collègues du PLR. Mais les possibles viennent-ensuite de ces derniers en ont marre de se flétrir en voyant Pascal Broulis (en poste depuis 17 ans ), Philippe Leuba et Jacqueline de Quattro (12 ans chacun) rester rivés à leur siège. Le parti a donc décidé, nous apprend «24 heures», de fixer à son tour une durée limite et assure qu'aucun des trois élus actuels ne pourra se représenter en 2022. Du coup, PLR ne veut plus dire «parti libéral-radical», mais «parti qui libère rapido».

Michel Pralong

Employée et pas trop habillée

Le "slashing" séduit de plus en plus : un Français sur trois serait prêt à cumuler deux emplois https://t.co/O4HSEOMaej pic.twitter.com/SNogtpMagc — LCI (@LCI) 29 janvier 2019

LCI a commis ce tweet à propos de ceux qui cumulent deux boulots (et habituellement ce n’est pas par plaisir…) L’illustration, un poil aguicheuse, montre clairement une femme qui a deux professions: comptable et souleveuse d’haltère pas trop lourd en brassière…

Renaud Michiels

Elle est bonne

Le Teletext nous apprend qu'une jeune skieuse saint-galloise a remporté pour la première fois une compétition internationale aux Diablerets, un combiné de Coupe d'Europe. Quel est l'intérêt de cette nouvelle ici ? Aucun, si ce n'est qu'elle s'appelle Nicole Good. Forcément, on songe à la Tessinoise Lara Gut... Du tout bon pour le ski Suisse! Sauf en Romandie. On n'a pas de Bonne.

Eric Felley

Montre comment tu fais

À en croire cette pub, c'est dingue tout ce qu'on peut faire aujourd'hui. Rien qu'à la force du poignet. Mais quand on paie ainsi, c'est en liquide?

Michel Pralong

Les Britanniques paniquent

A l'approche du Brexit du 29 mars, les Britanniques pas nets paniquent. Des centaines de personnes ont déjà acheté une «Brexit Box», un kit de survie à 300 livres (environ 350 euros). Celui-ci contient des aliments lyophilisés pour 30 jours, un filtre d'eau et un gel d'allumage. Soit 60 portions de plats principaux et 48 portions de viande, un filtre à eau et l'allume-feu «au cas où il faudrait chauffer de l'eau.» Même lors des bombardements de Londres en 1940, Churchill n'a jamais eu de problème pour allumer ses cigares.

Eric Felley

Sexe à piles

Si elle est aussi efficace que cela, on se demande si la sexualité de Bella Thorne est également capable d'ouvrir les fenêtres et d'allumer la lumière.

Michel Pralong

Ils ont l'arme à l’œil

Le LGB 40 de fabrication suisse pourrait donc être interdit en France. Il est responsable notamment de nombreuses blessures aux yeux de gilets jaunes. Souhaitons d'ailleurs que ces victimes soient élevées au rang de pupilles de la nation.

Michel Pralong

(Le Matin)