Tout commence par l'histoire d'une femme qui conduit la voiture du conseiller d'Etat Beat Villiger (PDC), en charge de la sécurité du canton de Zoug. L'ennui, c'est qu'elle n'a pas de permis et se fait arrêter par deux fois. Le site online alémanique «Republick» a révélé ces faits un peu étranges cette semaine. Il a révélé aussi, plus grave, que le Ministère public du canton de Lucerne a ouvert une enquête contre lui pour falsification de documents concernant la date de la vente de sa voiture à cette femme.

Ce dimanche, les Zougois découvrent surtout dans le «Sonntags Blick», à l'heure du petit déjeuner, que leur conseiller d'Etat est en fait le père d'une fille née hors mariage. Il admet qu'il a eu une aventure avec la femme qui conduit sa voiture, un écart qui remonte à 2012. Et ils ont eu une fille. Cette relation n'a pas duré. La femme vit aujourd'hui avec l'enfant aux Etats-Unis, mais elle vient régulièrement en Suisse. Beat Villiger peut ainsi voir sa fille avec qui il a des contacts réguliers. Et prêter la voiture à la mère, qui a fini par l'acheter à une date pas très claire...

Marié et père de trois enfants

A Zoug, ce sont les élections cantonales ce dimanche et Beat Villiger est candidat à sa succession. Cette semaine, il a tout tenté pour protéger sa vie privée, car il est marié et père de trois enfants. Il précise que son épouse avait été mise au courant il y a longtemps et ses enfants plus tard: «J'aimerais à cette occasion m'excuser pour avoir eu une aventure... Ma famille est merveilleuse, elle ne mérite pas ça.» Sa femme lui a pardonné: «Elle m'a dit: nous restons ensemble. Je suis conscient que toutes les femmes ne réagiraient pas ainsi. Je ne comprend pas pourquoi j'ai eu cette aventure...»

Cette semaine, il a aussi informé ses collègues de sa situation. Il estime avoir toujours la crédibilité pour siéger au Gouvernement zougois, où il a donné le «meilleur de lui-même», contrairement à sa vie privée, où il n'a pas été au top. Il n'envisage pas de démissionner. Il faudra voir le résultat qui sort des urnes ce soir. Mais son affaire arrive un peu tard pour avoir changé l'opinion de l'électorat à son égard. (Le Matin)