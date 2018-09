Le président du PDC Gerhard Pfister et le chef du groupe parlementaire Filippo Lombardi ont expliqué vendredi devant la presse e processus de nomination à la succession de la conseillère fédérale Doris Leuthard. Les candidats auront jusqu'au 25 octobre pour sortir du bois et être choisis par les sections cantonales. Il y aura au moins une femme sur le ticket, ont-ils assuré.

La course sera ouverte à tous les cantons, pas seulement ceux de l'est de la Suisse ou de Suisse centrale, a précisé Filippo Lombardi. Un comité de sélection interne au parti, présidé par le Tessinois et Gerhard Pfister et composé des conseillers nationaux Ida Glanzmann (LU), Jean-Paul Gschwind (JU), Markus Ritter (SG), ainsi que des sénateurs Brigitte Häberli (TG) et Beat Vonlanthen (FR) choisira ses poulains.

Ceux-ci seront ensuite auditionnés par une commission d'audit externe composée de l'ancien juge fédéral Heinz Aemisegger et de l'ancienne juge d'instruction Judith Fischer. Ceux-ci mèneront des entretiens confidentiels avec les papables, en accord avec les candidats eux-mêmes. Le parti et le public ne sauront ainsi pas quels sont les «cadavres dans le placard» d'un candidat.

Les candidats seront ensuite auditionnés et choisis par le groupe parlementaire PDC aux Chambres. Celui-ci décidera lors de sa séance des 16 et 17 novembre ceux et celles qu’il proposera à l’Assemblée fédérale.Les auditions dans les autres groupes pourront ensuite commencé dès le 27 novembre. Pour rappel, l'élection au Conseil fédéral se tiendra le 5 décembre.

Quant aux qualités que devra avoir le ou la futur-e ministre, Gerhard Pfister a estimé qu'il devrait être un bon conseiller fédéral, avec des qualités de leadership, sans forcément une expérience dans ce domaine. Il faudra qu'il ou elle soit collégial. En outre il ou elle devra être plurilingue, intègre et compétent.

(nxp)