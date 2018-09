Le PDC a pris connaissance jeudi avec regret et respect du départ de Doris Leuthard pour la fin 2019. L'Argovienne a été «l'une des plus grandes conseillères fédérales de ces dernières années» et «une figure exceptionnelle» pour son parti. Doris Leuthard a apporté beaucoup à la Suisse et à son parti. Grâce à ses connaissances, elle a mené à bien de nombreux dossiers politiques pour la Suisse, a souligné le PDC.

Avec humilité et respect – simplement merci !



?? https://t.co/Nfc8kaagHR pic.twitter.com/9zclj9YdnJ — CVP PDC PPD PCD (@CVP_PDC) 27 septembre 2018

Et son parti d'énumérer ses accomplissements en tant que ministre, puis présidente de la Confédération: l'ouverture du tunnel de base du Gothard, le fonds pour les infrastructures ferroviaires et les routes nationales, la stratégie énergétique 2050 ou encore la mise sur rail d'un accord de libre-échange avec la Chine.

Doris Leuthard est l’une des plus fortes figures que le Conseil fédéral ait connues ces dernières années. Elle est dotée d’une volonté inébranlable bien que s’étant toujours comportée de manière parfaitement collégiale au sein du Conseil fédéral. pic.twitter.com/hnA5yt7MqP — CVP PDC PPD PCD (@CVP_PDC) 27 septembre 2018

Sa connaissance des dossiers et sa capacité à trouver des solutions innovantes ont permis de faire aboutir avec succès plusieurs dossiers indispensables à ????????: notamment le tunnel de base du Gothard, #FORTA et la Stratégie énergétique 2050. pic.twitter.com/obTm8FyeDH — CVP PDC PPD PCD (@CVP_PDC) 27 septembre 2018

Le PDC revendique sa place

Concernant sa succession, le PDC estime pouvoir légitimement revendiquer un siège au Conseil fédéral vu qu'il est le 4e plus grand parti de Suisse. Le parti indique disposer de nombreux candidats compétents issus de toutes les régions du pays et entend proposer à l'Assemblée un large éventail.

Le président du groupe Filipo Lombardi et le président du parti Gerhard Pfister présenteront vendredi après-midi la procédure de sélection pour la succession de Doris Leuthard. A noter que Gerhaqrd Pfister a immédiatement précisé n'être pas candidat à sa succession.

En Valais, le conseiller d'Etat Christophe Darbellay a lui aussi réagi. Dans un tweet, l'ancien président du PDC a salué la conseillère fédérale.

#DorisLeuthard une grande dame de la politique suisse s‘apprête à tirer sa révérence Merci #Doris pour tout ce que tu as apporté à la Suisse et au Conseil fédéral @CVP_PDC — Christophe Darbellay (@C_Darbellay) 27 septembre 2018

Le PLR remercie Doris Leuthard

Les libéraux-radicaux ont remercié jeudi l'Argovienne pour ses 12 années d'engagement au Conseil fédéral. Le plus grand mérite de Doris Leuthard à la tête du Département des transports est d'avoir assuré le financement à long terme de l'infrastructure des transports, salue le PLR dans un communiqué. Il souligne aussi sa «vaste expérience politique» qui lui a permis de remporter des succès que ce soit en politique énergétique et climatique, économique ou dans le domaine de la formation.

Les libéraux-radicaux précisent par ailleurs tenir à la formule magique 2-2-2-1, à savoir deux sièges pour chacun des trois partis les plus forts et un siège pour le quatrième parti. Il annonce ainsi ne pas remettre en cause la revendication du PDC à un siège au Conseil fédéral. Le PLR assure encore qu'il s'en tiendra, comme toujours, aux candidats officiels. Il attend une sélection de profils appropriés complets, en plus d'une capacité à mener une politique axée sur le consensus.

Le PS salue son rôle dans la sortie du nucléaire

A l'heure du bilan, la conseillère nationale Ada Marra (VD/PS) relève le rôle qu'a joué Doris Leuthard dans la sortie du nucléaire, «une vraie révolution». Une révolution qui a eu lieu lorsque les femmes étaient majoritaires au Conseil fédéral, relève-t-elle. A cette époque, «il s'est passé quelque chose». Il y a eu deux, trois révolutions, dont l'échange automatique de données et la sortie du nucléaire pour laquelle Doris Leuthard s'est engagée, a précise à la Vaudoise.

Et d'ajouter que le PS souhaite des femmes pour succéder aussi bien à Doris Leuthard qu'à Johann Schneider-Ammann. Ada Marra va elle plus loin et souligne que deux tickets féminins seraient souhaitables. Ils constitueraient «un vrai signe de responsabilité» dans la question de l'égalité.

Ticket féminin réclamé par les Verts

Du côté des Verts, on songe également à la suite.« Le double retrait au Conseil fédéral donne au PDC et au PLR l'occasion de prouver qu'ils prennent au sérieux une représentation équilibrée des femmes au Conseil fédéral. Les Verts attendent des deux partis un ticket exclusivement féminin», annonce Balthasar Glättli, le chef du groupe aux Chambres. La conseillère nationale vaudoise Adèle Thorens a elle réagi sur Twitter et salué Doris Leuthard:

#Démission de #DorisLeuthard: femme extrêmement compétente, fiable, courageuse, souvent visionnaire. Cela a été un honneur et un plaisir de collaborer avec elle. Merci Doris, tu vas beaucoup nous manquer. @LesVertsSuisse — Adèle Thorens (@adelethorens) 27 septembre 2018

Médaille de l'atome pour Greenpeace

Greenpeace est reconnaissante envers Doris Leuthard pour son rôle dans la sortie prévue du nucléaire de la Suisse, a communiqué jeudi l'organisation environnementale. «Elle est candidate à la médaille de sortie de l'atome.»

Elle est à remercier pour l'annulation de la construction de trois nouvelles centrales nucléaires peu après la catastrophe de Fukushima en 2011, selon Greenpeace. Mais aussi pour la sortie de l'atome de la Suisse prévue dans le cadre de la Stratégie énergétique 2050, que Doris Leuthard a défendue. «Avec ces décisions, la conseillère fédérale a façonné la politique énergétique de la Suisse de manière décisive».

(ats/nxp)