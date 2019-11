Si le ralentissement conjoncturel s'est confirmé au 3e trimestre, l'économie helvétique a bien tenu le choc. Soutenu en particulier par les exportations de produits chimiques et pharmaceutiques, le produit intérieur brut (PIB) de la Suisse a progressé entre juillet et fin septembre de 0,4%, contre une hausse de 0,3% trois mois auparavant.

En comparaison annuelle, la croissance de l'économie helvétique s'est inscrite au 3e trimestre à 1,1%, contre 0,2% trois mois auparavant et 0,9% au 1er trimestre, ressort-il des données dévoilées jeudi par le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco).

La performance trimestrielle de l'économie helvétique s'est révélée supérieure aux attentes des économistes. Sondés par l'agence AWP, les prévisionnistes avaient anticipé une progression du PIB entre 0,0% et 0,2% en variation trimestrielle et entre 0,6 et 1% en comparaison annuelle. (ats/nxp)