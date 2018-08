La section bâloise du PLR met au point son programme, qui a été discuté lundi soir dans un restaurant de la région. C'est surtout son chapitre Santé qui a suscité le plus de discussion puisque le parti ne propose rien moins que la légalisation de toutes les drogues, explique la Basler Zeitung.

Pour le parti bourgeois en perte de vitesse sur les bords du Rhin, il faut laisser à chaque individu la responsabilité de consommer ce qu'il veut. Les stupéfiants «ne doivent pas être interdits, mais légalisés, contrôlés et taxés». L'objectif est d'assécher le marché noir et d'empêcher ainsi les revendeurs de réaliser des profits.

Pas forcément à la Coop ou à Migros mais...

La proposition n'a pas fait l'unanimité et plusieurs ténors ont demandé que cette proposition soit supprimée. D'autres ont souhaité que la légalisation soit formulée comme un objectif pour les drogues douces uniquement. Le parti a donc débattu d'une politique qui traite le problème des drogues et de la toxicomanie mieux que la répression et la prohibition.

En fin de compte, l'assemblée du PLR bâlois a adopté le principe de la légalisation en demandant que «les drogues ne devraient pas être interdites en principe». Le président de la section Luca Urgese n'a pas caché sa préférence. «En ce qui me concerne, je veux que toutes les drogues soient disponibles en vente libre. Pas forcément à la Coop ou à Migros mais par exemple à la pharmacie.»

Le monde de la santé divisé sur la question

L'idée ne déplaît pas aux professionnels de la santé, ainsi que l'explique l'Aargauer Zeitung. Thilo Beck, médecin-chef du Centre Arud pour la médecine des addictions, estime que l'analyse du PLR bâlois est correct. «En Suisse, il est à peu près aussi facile d'acheter de la cocaïne que de se procurer une pizza mais tout le secteur est entre les mains du marché noir, qui se moque des consommateurs.»

Le médecin-chef prévient aussi que la mise en œuvre d'une telle politique rencontrera beaucoup d'écueils. Impossible en effet de vendre du cannabis, de la cocaïne ou de l'héroïne dans les mêmes circonstances aux mêmes endroits. Et pas question bien entendu que cela se déroule sans contrôle ou conseil.

De son côté Eveline Bohnenblust, responsable du département addiction à Bâle, se dit plus sceptique quant à la légalisation des drogues dures comme la cocaïne et l'héroïne. Elle limiterait le projet au cannabis uniquement.

Le PLR suisse doute

La proposition de la section bâloise a néanmoins peu de chances d'être adoptée par la direction suisse. La présidente du parti Petra Gössi est «opposée à une libéralisation». A ses yeux, la Suisse dispose d'une politique antidrogue qui fonctionne bien et qui fait l'envie d'autres pays. Pour le parti, ce n'est donc pas un sujet essentiel.

D'autres ténors du parti, comme Christian Wasserfallen, ne soutiennent pas non plus le programme bâlois. Pour le Conseiller national bernois, ses collègues rhénans proposent «une solution qui manque son objectif».

La conseillère nationale zurichoise Regine Sauter considère également que les projets de légalisation vont beaucoup trop loin. La spécialiste de la politique de la santé promeut certes une libéralisation du cannabis, mais dans un marché réglementé avec des lignes directrices claires pour la protection des mineurs et la prévention.

La situation est très différente avec des drogues dures comme l'héroïne ou la cocaïne. «Depuis l'introduction du prélèvement contrôlé médicalement, nous n'avons plus besoin d'agir dans le secteur de l'héroïne, cela fonctionne bien. Je suis donc contre la libéralisation complète des drogues dures», conclut Regine Sauter. (nxp)