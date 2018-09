Avoir une réputation irréprochable dans sa vie politique, professionnelle et privée, être crédible, à l'aise avec les médias et bien intégré(e) dans la population, savoir persuader et faire preuve d'un fort engagement pour le parti. Telles sont quelques-unes des qualités que le futur successeur du conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann devra avoir pour emporter l'adhésion des Libéraux-Radicaux.

Le parti a présenté mercredi à la presse à Berne la feuille de route qui mènera à l'élection du futur ministre. Le suspense autour de la succession durera tout l'automne. Les candidats et les candidates auront en effet jusqu'au 24 octobre pour annoncer leur intérêt auprès de leur parti cantonal ou d'une organisation associée au PLR. Tout le monde, «sans limitation de sexe ou de région», sera bienvenu, indique-t-il.

Femme alémanique souhaitée, mais ticket ouvert à tous

La présidente du parti Petra Gössi n'a pas caché que la préférence sera donnée à un Alémanique plutôt qu'un Romand. Elle a également indiqué que le parti apprécierait une candidature féminine, tout en annonçant d'emblée qu'elle-même, parfois pressentie, ne briguerait pas cette fonction.

Une fois les candidats connus, ils devront, comme dans le cas de la succession de Didier Burkhlater, se présenter dans au moins quatre cantons. Le vice-président du parti, Christian Lüscher, a souligné qu'il souhaitait que l'un de ces cantons soit romand. C'est ensuite un jury composé de l'ancienne conseillère nationale Gabi Huber, de l'ex-sénateur Felix Gutzwiller et de l'actuel conseiller national neuchâtelois Philippe Bauer qui auditionnera les candidats avant de les recommander, ou non, au comité directeur du PLR le 9 novembre.

Les candidats retenus seront alors auditionnés par le groupe parlementaire PLR qui choisira son ou ses poulains officiels le 16 novembre. Ceux-ci seront ensuite entendus, comme le veut la tradition, par les autres groupes politiques sous la Coupole. Le futur élu sera ensuite choisi sans doute le 5 décembre par l'Assemblée fédérale.

Eviter un cas Maudet

Le PLR souhaite toutefois éviter que se pose un «cas Maudet», du nom du conseiller d'Etat genevois qui avait été lui-même candidat à la succession de Didier Burkhalter avant d'être empêtré dans de sales draps en raison de voyages privés à Abu Dhabi. Tous les intéressés devront passer sous le gril du jury d'examen aux pouvoirs renforcés.

Celui-ci pourra dès lors demander des renseignements à des tiers sur le candidat, uniquement en accord avec celui-ci, et lui poser des questions très privées. «Nous avons besoin d'une transparence totale, car c'est la préoccupation de la population aujourd'hui. Alors oui, le candidat sera interrogé sur ses voyages passés, sur les cadeaux qu'il aurait pu recevoir. Nous attendons qu'il dévoile ses informations au moins au jury», a expliqué Christian Lüscher. Les candidats devront aussi signer une déclaration par laquelle ils s'engagent à collaborer activement et ouvertement avec le jury.

Le Genevois précise toutefois que l'affaire Maudet ne préoccupe pas plus que ça le PLR Suisse. «Nous avons toujours présenté des candidats au Conseil fédéral par le passé qui n'ont pas posé de problèmes», souligne-t-il. «Nous allons renforcer le processus de sélection mais nous n'allons toutefois pas révolutionné notre manière de faire. » (nxp)