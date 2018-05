Editorial: Vers une Suisse encore plus libérale?

Voulez-vous un monde plus solidaire, plus égalitaire? Voulez-vous plus de coopération internationale? Trouvez-vous que vous payez trop d’impôts? Trouvez-vous que l’armée coûte trop cher? Les primes maladie vous étranglent? Quel avion de combat pour quel ennemi? Quel parti apporte des solutions aux vraies attentes de la classe moyenne?… Il est temps de vous remettre aux questions sérieuses. Les prochaines élections fédérales auront lieu en octobre 2019, mais des frémissements se font déjà sentir.



Les élections de 2015 ont été marquées par un virage à droite. Depuis, la majorité UDC-PLR du Conseil national pèse de tout son poids sur l’activité parlementaire, même si elle est contrebalancée par celle du Conseil des États (PDC-PS). Aujourd’hui, si l’on considère les résultats des élections cantonales depuis 2015, les Suisses voudraient encore plus de PLR, encore plus de libéralisme, moins de solidarité sociale, moins de service public, moins d’impôts, moins de redistributions des richesses. Plus de responsabilité individuelle, disent les uns. Plus d’égoïsme, répondent les autres.



Malgré les coupes qui touchent les assurances sociales, malgré l’appétit insatiable de certains secteurs économiques au détriment des citoyens payeurs, un retour de balancier vers le centre paraît peu probable en 2019.



Dans un effet de polarisation, il faudrait plutôt s’attendre à voir gonfler les rangs socialistes et écologistes. Cette gauche risque cependant d’être de plus en plus seule face au bloc bourgeois qui n’en a pas fini avec son programme de dérégulation.