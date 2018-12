Si l'hémorragie se poursuit, elle deviendra problématique: à mi-mandat, le Conseil de Ville de Bienne a perdu la moitié de ses élus, remplacés par des viennent-ensuite: sur 60 parlementaires, les 17e, 18e et 19e démission ont été enregistrées hier soir.

«C'est un triste record», commente le conseiller de ville Mohamed Hamdaoui, un parlementaire qui n'a pas démissionné, mais qui est passé le mois dernier du PS romand au groupement «Einfach Libres!».

Élu pas candidat

L'hémorragie touche tous les partis, à commencer par le PS et l'UDC. Des viennent-ensuite ont repris le flambeau, mais à l'UDC, la liste des candidats est bientôt épuisée: «Quand un parti désignera un militant qui n'était pas candidat, ça pourrait poser un problème», prévient Mohamed Hamdaoui.

Le conseiller de ville qui est aussi député est très, très remonté: «Quand on se porte candidat sur une liste, on s'engage à assumer un mandat! L'enjeu, c'est la crédibilité des politiciens et le respect des électeurs: ces élus qui démissionnent ne les encouragent pas à aller voter», assène-t-il.

À l'étranger

Pourquoi le Conseil de Ville biennois a-t-il perdu un tiers de ses membres? Une élue a quitté Bienne pour rejoindre son conjoint, un autre pour étudier à l'étranger.

Mais quand il livre une analyse plus globale, Mohamed Hamdaoui désigne la polarisation de la politique: «Le clivage déçoit les nouveaux élus qui voient des idées acceptées ou refusées uniquement en raison de leur provenance», dit-il.

Pouvoir s'asseoir

«Dans cette polarisation qui met des bons d'un côté et des méchants de l'autre, j'en connais un qui regrettait de ne pas pouvoir s'asseoir où bon lui semblait, au gré des débats. Il faut retrouver un esprit de village, celui des sociétés locales, où l'engagement débouche sur des avancées concrètes», reprend Mohamed Hamdaoui.

D'autres remèdes? Outre une réduction de 60 à 40 membres, Mohamed Hamdaoui propose d'introduire le système des suppléants qui permet à un parlementaire absent de se faire remplacer. Mais l'idée d'une élection de la moitié du Parlement par tirage au sort refait aussi surface. (Le Matin)