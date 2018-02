Le nombre de personnes utilisant le Passeport Musées Suisses pour visiter une exposition ou un site historique a franchi le million l'an dernier. Le Château de Chillon (VD) figure en tête des lieux visités avec cet abonnement culturel lancé il y a une vingtaine d'années.

La barre symbolique du million franchi, «ce nouveau jalon dans l'histoire de la Fondation Passeport Musées Suisses prouve que nous faisons bonne route», commente sa directrice Nathalie Schliep dans le communiqué diffusé mercredi par l'institution. Il démontre en outre que musées et monuments restent dans l'air du temps, estime-t-elle.

Valable auprès de 500 institutions

Le Passeport Musées Suisses semble remporter un succès croissant auprès des touristes, écrit la fondation. Le classement des lieux les plus visités avec cet abonnement est emmené par le Château de Chillon, devant les institutions du Musée national suisse et la Fondation Gianadda, à Martigny (VS).

Aux rangs 4 à 10 figurent le Musée en plein air de Ballenberg (BE), le Jardin des Glaciers à Lucerne, le Musée des Beaux-Arts de Berne, son homologue de Bâle, le Musée Rietberg à Zurich, le Matterhorn Museum à Zermatt (VS) et le Musée olympique à Lausanne. Au total, environ 500 institutions proposent l'entrée gratuite aux détenteurs du Passeport Musées Suisses.

La Fondation Passeport Musées Suisses, sise à Zurich, a été crée conjointement avec l'Office fédéral de la culture, Suisse Tourisme et l'Association des Musées Suisses. A travers son abonnement, elle vise à promouvoir la diversité culturelle en transmettant et en diffusant l?éducation et le savoir dans la société. (ats/nxp)