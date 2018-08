Slowiss est une entreprise slovaque bien connue de familles suisses à la recherche de soignants à des prix défiant toute concurrence. Un peu trop d'ailleurs aux yeux du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) qui a déposé plainte pour concurrence déloyale, explique le Tages-Anzeiger.

Dès 1990 francs

Pour la Confédération, les offres de l'entreprise slovaque sont illégales car elle fait de «fausses déclarations» sur ses sites internet. Sans parler des tarifs. Sur Senio-24.ch et Getcare-seniorenbetreuung.ch, Slowiss promet une assistance 24 heures sur 24 pour des patients atteints de démence à partir de 1990 francs par mois.

En Suisse, il en coûte normalement 9000 francs pour un mois en maison de retraite et un soignant à domicile disponible en permanence facturera ses prestations plus de 13'000 francs.

Amende pour les familles

Le personnel est souvent en service six jours par semaine et 24 heures sur 24, tandis que les périodes de repos et les pauses sont vaguement réglementées. Une soignante a raconté qu'elle devait se lever jusqu'à 15 fois par nuit pour un patient atteint de la maladie d'Alzheimer.

Les conditions de travail ont fait bondir le syndicat des services publics (SSP VPOD). Pour sa secrétaire générale Elvira Wiegers, ces rémunérations sont «tout simplement criminelles».

Les salaires sont inférieurs à tous les minimaux sociaux et les soignants travaillent la plupart du temps sans être déclarés. Si les autorités découvrent le pot aux roses, les familles doivent s'attendre à des jours-amendes jusqu'à 180 jours à des pénalités allant de 30 à 3000 francs.

Problème d'entraide

Le ministère public de Winterthour s'est joint à l'Office fédéral de la Justice pour demander l'entraide judiciaire aux autorités slovaques. Slowiss a été fondée par les frères Reto et Marco M. Originaires de Suisse, ils n'habitent plus dans le pays et ils n'étaient pas disponibles pour réagir à la plainte pour concurrence déloyale déposée par le SECO.

Les deux frères ne sont pas des inconnus pour la justice helvétique. Marco a fait l'objet d'une poursuite pénale par le ministère public de Bâle-Campagne pour recrutement de personnel sans autorisation. C'était à la fin juin 2016. Il a écopé d'une amende et a dû s'acquitter des frais de justice. C'est après cet épisode qu'il a déménagé en Slovaquie. (nxp)