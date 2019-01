La Suisse, pays des banques, de l'opulence, de l'honnêteté. C'est ce qu'on dit et voilà qu'une enquête révèle que près d'un adulte sur deux avoue avoir déjà volé. Et pas vraiment par besoin puisque, notamment dans les restos, ce sont les hauts salaires qui piquent le plus. Comme quoi:

Michel Pralong

La France a peur

L’Hexagone subit ce mardi des vents pouvant localement dépasser les 100 km/h. De la neige. Jusqu’à 15 centimètres (il sera difficile de bâtir des igloos). Et du verglas. Résultat: 41 départements placés en vigilance orange pour affronter ce que Météo-France nomme la «Tempête Gabriel». Qui est en fait une dépression. Mais la «Dépression Gabriel» ça le faisait pas trop… Blague à part il faudrait quand même réfléchir à deux fois avant de baptiser les événements météorologiques. Sinon demain on va se retrouver avec l’Orage Hortense voire la Giboulée Marcel.

Renaud Michiels

Le rôle de sa vie

Johnny Depp a quitté le tournage du film «L'homme invisible», annonce «Variety». Il ne ferait plus partie du casting du reboot. À moins que l'acteur soit toujours sur le plateau mais qu'il est tout simplement excellent dans son nouveau rôle.

Laurent Flückiger

En cendres?

«Tabagisme: Un million de fumeurs en moins entre 2016 et 2017 en France», titre 20minutes.fr. Ils sont tous morts?

Renaud Michiels

Mauvais genre

Twitter/Dubai Media Office

Aux Émirats arabes unis, on tient à l'égalité homme-femme. Chaque année sont même remis quatre trophées, récompensant ceux qui ont œuvré pour promouvoir cette égalité: la meilleure personnalité, autorité fédérale, organisation gouvernementale et la meilleure initiative dans ce sens. Décernés dimanche par le cheikh Mohammed ben Rachid Al Maktoum, vice-président des Émirats, ils ont tous récompensés... des hommes. Voilà un pays moderne où les gars font leur maximum pour aider les femmes. Faudrait d'ailleurs que les Émiraties se bougent un peu pour les aider à faire avancer l'égalité, sinon on va pas y arriver.

Michel Pralong

(Le Matin)