À Noël, les prostituées bûchent beaucoup, nous apprend 20 minutes . Trois fois plus que d'habitude, quand même! Il y a ceux qui viennent griller leur 13e salaire, ceux qui ont les boules car ils sont en détresse affective et, les chiens, ceux qui fuient les obligations familiales du 25 décembre et prétextent sortir Médor pour se soulager eux aussi. Tant qu'aucun n'oublie le petit cadeau.

Michel Pralong

SNCF, sait peau cible

Repéré sur les réseaux sociaux:

Ça veut dire quoi, déjà, SNCF? Société pour le Naufrage Complet du Français?

Renaud Michiels

Des chiffres déments

Le nombre de décès par démence a reculé pour la première fois en 2016. C'est fou, non? Ceci dit, selon les chiffres de l'Office fédéral de la statistique, il y a tout de même 1789 hommes et 3975 femmes qui sont morts de démence cette année-là. Plus de deux fois plus de femmes que d'hommes? Elles vont encore dire que c'est nous qui les rendons folles.

Michel Pralong

De féroces sodas

Horreur, le «free refill» débarque dans un fast-food romand. KFC va offrir à ses clients qui ont pris un menu la possibilité de se resservir encore et encore de litres de soda. On savait qu’un rhume ou une grippe se refilent. Mais voilà que l’obésité aussi, ça se refill.

Renaud Michiels

La France saigne

La France est «l’homme malade de l’Europe» a lancé ce lundi le ministre polonais des Affaires étrangères Jacek Czaputowicz, évoquant les Gilets jaunes. Une sortie à ranger dans le sexisme ordinaire, car pourquoi la France ne serait-elle pas une femme? (D’autant qu’elle n’est jamais contente...)

Renaud Michiels

Gonflé

Des chercheurs de l’Uni de Genève ont développé une technique qui permet de gonfler les cellules sans les abîmer ni les déformer. Le but? On peut ensuite mieux observer les détails de leurs structures. C’est génial! Espérons qu’on pourra appliquer demain cette technique sur un organisme entier, par exemple un homme. Qui deviendrait alors énorme et supercostaud. Bon, par contre il faut encore bosser la coloration. Car s’il ne tourne pas au vert on serait un brin déçu.

Renaud Michiels

À court de chasse

Les traditions se perdent. Pour la première fois depuis plus de 20 ans, le prince Harry s'est fait porter pâle pour la chasse aux faisans de la famille royale, qui a lieu tous les 26 décembre. Selon la presse britannique, la fautive, c'est sa femme, la végane Meghan, qui ne digérerait pas ce massacre d'animaux. Pour éviter les prises de bec et qu'elle ne lui vole dans les plumes, Harry aurait donc préféré rendre les armes.

Michel Pralong

(Le Matin)