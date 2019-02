Un Suisse établi en Afrique du Sud cartonne sur Instagram, avec 475 000 abonnés . Et lorsque l’on regarde les vidéos postées par Dean Schneider on comprend pourquoi. Le jeune homme qui a créé et dirige le refuge animalier Hakuna Mipaka donne à voir des scènes impressionnantes ou craquantes. On tremble pour lui lorsqu’il joue et fait des gros câlins au lion Dexter, quelque 80 kilos.

Résultat: 1,2 million de vues. La sensation est à peu près la même lorsqu'on voit Dean Schneider attraper un cobra cracheur ou un mamba noir comme s’il s’agissait d’une activité quotidienne normale… Et quelque 700 000 personnes ont tremblé en découvrant le Suisse cajoler sa hyène Chuckie, qui a une mâchoire ahurissante.

Mais l’homme sait aussi jouer sur d’autres registres. On fond en découvrant la bonne bouille du raton laveur avec qui il cohabite. Ou lorsque Dean Schneider apporte son petit-déjeuner au lit à JayJay, son bébé singe capucin. ( 660 000 vues ).

Le Suisse de 26 ans originaire de Zurich n’est pourtant pas cinglé. Il travaillait dans la finance lorsqu’il a décidé de tout plaquer pour suivre son rêve et fonder Hakuna Mipaka. On y trouve un refuge pour animaux blessés, comme le lion Dexter et la hyène Chuckie, tous deux recueillis tout bébé. Ainsi qu’un vaste domaine de quelque 400 hectares dans lequel les zèbres, impalas, hyènes et autres babouins vivent en liberté. Et à ceux-là, il ne fait pas de câlins...

Quant à la visibilité sur les réseaux sociaux, il ne cache pas la rechercher. Pour la bonne cause. «Ma mission est de toucher le plus grand nombre de personnes possible et de les informer sur la faune et la beauté du monde animal. Je crois au pouvoir de la connaissance, de la passion et des récits visuels pour changer les perceptions des peuples et sauver la faune», plaide-t-il sur son site web.

Avec son équipe, le Suisse se rend également dans les écoles des environs pour sensibiliser les enfants à la faune sauvage. Une noble cause qui mérite bien des vidéos spectaculaires. On vous en propose une dernière pour la route.

(Le Matin)