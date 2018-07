«L'année dernière, nous avons roulé à vélo le long de la route de la Soie. Ce voyage nous a menés à travers 14 pays, jusqu'à la frontière chinoise, atteinte après avoir pédalé 10'615 kilomètres. Nous avons fait d'innombrables belles rencontres, avec des gens, des cultures, des édifices monumentaux, des beaux paysages, des montagnes à l'infini, des plateaux, des champs en fleurs extraordinaires, des déserts et des animaux qui ont été nos compagnons de route quotidiens. Chaque jour, nous avions l'impression de regarder un film différent», écrivent Markus H. et sa compagne Marie-Claire D. sur leur blog dans un article intitulé «Le rêve devient réalité».

Markus H., tué dimanche dans l'attentat revendiqué par Daech au Tadjikistan, et sa compagne, blessée dans l'attaque mais qui a survécu, expliquent ensuite: «Le rêve n'est pas terminé. Il nous manque la partie chinoise de la route de la Soie. Nous ne voulons absolument pas manquer cette partie-là. C'est une bonne raison pour repartir. Le 17 avril 2018, nous quitterons la Suisse pour nous envoler vers Xi'an, avec nos vélos et nos bagages. De là, nous pédalerons jusqu'à l'ouest du Kirghizstan. Et puisque nous y sommes, nous ne voulons pas manquer la route du Pamir [qui relie le Kirghizstan voisin au Nord à la frontière afghane au Sud du Tadjikistan, un itinéraire apprécié des cyclistes pour sa difficulté et ses paysages désertiques, ndlr] au Tadjikistan! Nous nous demandons si nous parviendrons à gérer ce défi aussi bien que notre dernier voyage!». La dernière phrase était ponctuée d'un point d'exclamation.

Le journal communal d'Obfelden (ZH) s'était fait l'écho du voyage précédent du couple de cyclotouristes.

Les trois autres victimes, les Américains Jay A. et Lauren M., le Néerlandais René W., tous cyclotouristes, tenaient également des blogs de voyage. Celui des deux Américains s'intitulait «Simply Cycling».

(nxp)