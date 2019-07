Le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation d'un contrôleur aérien de Skyguide pour avoir causé un rapprochement dangereux entre deux avions, a annoncé jeudi Skyguide. Celle-ci se dit déçue par cette décision.

Le 12 avril 2013, un avion irlandais de Ryanair et un avion portugais de TAP ont convergé involontairement dans l'espace aérien complexe de la région du Napf (LU). Les filets de sécurité au sol et dans les airs ont fonctionné comme prévu, de sorte que la situation a pu être désamorcée rapidement. Il n'y a eu aucun dommage corporel ou matériel, rappelle Skyguide dans son communiqué.

En avril 2019, le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone a condamné le contrôleur aérien en service à une lourde amende pour perturbation par négligence des transports publics. Une décision confirmée par le Tribunal fédéral.

C'est la première fois en Suisse qu'un contrôleur aérien fait l'objet d'une condamnation dans le cadre d'une procédure pénale, relève Skyguide. L'entreprise va maintenant analyser ce que cela signifie pour l'avenir des services de la navigation aérienne.

Signaler des erreurs ouvertement

L'entreprise souligne qu'il est indispensable de préserver ce qu'elle appelle la «Just Culture», soit le fait de permettre à ses collaborateurs de signaler des problèmes ou erreurs sans craindre de procédure disciplinaire ou légale.

Dans le cas présent, le contrôleur de la circulation aérienne et l'un des pilotes en cause ont signalé l'incident ouvertement et honnêtement, ce qui a déclenché une enquête interne et externe. Les filets de sécurité du contrôle aérien ont reconnu la convergence des deux avions et, comme prévu, ont contribué à améliorer la situation. (ats/nxp)