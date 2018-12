Le Train des Fêtes s'installe à Villeneuve (VD) dès vendredi et jusqu'au 6 janvier. Attraction pour petits et grands, ce réseau de trains miniatures, où circulent 40 locomotives et 130 wagons, est présenté à la salle de la Tronchenaz. L'entrée est libre.

Le réseau est construit à l'échelle II M, c'est-à-dire qu'il est 22,5 fois plus petit que l'original. Le «M» indique qu'il s'agit de voie métrique comme le MOB (Montreux-Oberland bernois), avec un écartement des rails de 45 mm, a expliqué jeudi à Keystone-ATS Jean-Michel Mayor, organisateur et responsable de l'événement.

Ce sont des trains qui sont conçus pour rouler dans les jardins. On ne peut pas monter dessus: une locomotive fait une quarantaine de centimètres et pèse quatre à cinq kilos, a-t-il précisé.

Au complet

D'une longueur de plus de 130 mètres, ce réseau est le plus grand transportable de Suisse.

Conçu pour les expositions et non pour l'extérieur, il est composé de 130 modules mis à bout. Chaque montage est unique, précise M. Mayor.

L'organisateur participe à plusieurs expositions en Suisse, en France et en Allemagne.

Mais ce n'est que pour le Train des Fêtes qu'il présente le réseau au complet.

Depuis 10 ans, à chaque fin d'année, deux jours sont nécessaires à Jean-Michel Mayor et à son équipe pour transporter les deux tonnes de matériel et reconstruire le réseau. Le lieu est différent à chaque fois. (ats/nxp)