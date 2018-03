L'homme qui a abusé de ses enfants durant 12 ans et de sa femme a été condamné à 18 ans de prison ferme par le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et non 20 ans comme nous l'avons signalé dans notre alerte. La lecture de jugement s'est tenue jeudi à Yverdon-les-Bains (VD).

Son épouse, également sur le banc des accusés pour avoir fermé les yeux sur ce qui se passait dans leur maison, pour avoir failli à son devoir d'éducation envers leurs enfants et pour les avoir battus, a été sanctionnée par 36 mois de prison. La peine est assortie d'un sursis partiel de 30 mois.

Les huit enfants du couple, nés entre 1996 et 2014, ont régulièrement été frappés dès leur plus jeune âge par leurs parents. Puis le père de famille, qui battait et violait déjà sa femme, a commencé à commettre des actes d'ordre sexuel sur sa fille aînée lorsqu'elle avait huit ans.

Lieu insalubre

Elle a subi des abus réguliers dans la maison familiale, décrite comme un lieu insalubre. Sa sœur cadette et ses frères n'ont pas non plus été épargnés.

Le père a créé dans sa famille une «bulle protectrice où tout lui était permis». Il a assouvi ses pulsions sexuelles ou de violence, quand bien même il était capable de reconnaître ce qui est licite ou pas. «Il s'arroge le droit de posséder le corps de ses enfants», a soutenu le président. (ATS/Le Matin)