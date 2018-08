Caves inondées, routes submergées, habitations les pieds dans l'eau: un violent orage a frappé lundi vers 18h Sion et ses alentours. La route menant au Grand-St-Bernard est également partiellement coupée.

L'axe entre la Suisse et l'Italie est fermé aux poids lourds dans les deux sens en raison d'un éboulement à Orsières. Une déviation par Champex a été mise en place pour les véhicules légers, a indiqué Stéphane Vouardoux de la police valaisanne. Le tronçon sera complètement rouvert «jusqu'à nouvel avis». La ligne de train entre Martigny et Sembrancher, dans la même vallée, a également été interrompue durant un peu plus de deux heures.

L'orage, annoncé par une alerte rouge en fin d'après-midi par la centrale d'alerte de Meteocentrale.ch, a également touché tout le Valais central, de Vétroz à Savièse en passant par Saint-Léonard et Vex. La route dans le val d'Hérens a également été fermée à la hauteur de Vex après le débordement d'un torrent.

A Sion, les appels ont retenti sans discontinuer à la centrale d'alarme en début de soirée. Une centaine de caves sont inondées, des passages sous voie ont été signalés comme impraticables et des appartements ont été envahis par l'eau. Le trafic routier a également été perturbé, une sortie d'autoroute étant temporairement immergée. La situation devait se normaliser dans la soirée.

