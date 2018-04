Le canton du Valais va devoir passer à la caisse auprès de deux détenus. Des prisonniers malades ont été enfermés illégalement plusieurs années à la prison de Sion. Souffrant de graves troubles psychiatriques, ils auraient dû être placés dans un établissement hospitalier mieux adapté, établissement qui existait mais qui a été fermé sur décision de la justice, révèle lundi Le Nouvelliste. Et les places disponibles pour ce type de prisonniers sont rares ailleurs en Suisse romande.

Le quotidien valaisan mentionne le jugement récent du Tribunal cantonal. Celui-ci vient de décider que l'emprisonnement sans soins adaptés de deux détenus, des criminels susceptibles de récidiver, était contraire à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CEDH), explque-t-il.

Une facture salée

Conséquence pour le Valais: le canton va devoir indemniser les deux détenus. L'un d'eux réclame d'ailleurs plus de 100'000 francs de l’État. Une somme importante. Il faut dire qu'une indemnité est en général de 200 francs par jour, selon le dernier rapport de la justice valaisanne. Un montant qui peut être dégressif jusqu'à moins de 100 francs, selon la longueur de la détention.

Le verdict du Tribunal cantonal fait jurisprudence. Car, les cas de ce type risquent de se multiplier et la facture peut alors être de plus en plus salée pour le canton. Mais celui-ci a réagi: Le Nouvelliste cite ainsi un programme validé par le Conseil d'Etat qui prévoit l’adaptation des moyens carcéraux pour l’exécution des peines, mais aussi des régimes «travail externe» et «semi-détention» ainsi que pour le centre LMC (ndlr: loi sur les mesures de contrainte) à Granges pour les étrangers en attente de renvoi. La note finale pourrait s'élever à 50 millions de francs. (nxp)