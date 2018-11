La participation à l'élection de l'Assemblée constituante en Valais dimanche s'élève à 50% environ pour l'heure. Les 130 élus ne seront pas connus avant la soirée.

Les premiers résultats montrent une participation des Valaisans moins élevée que pour des objets de semblable importance. Ils étaient par exemple plus de 57% pour l'élection du Grand Conseil en 2017 et plus de 62% pour le vote des Jeux olympiques Sion 2026.

Une Constitution datant de 1907

D'après les premiers bulletins rentrés, la nouvelle formation apolitique Appel citoyen tire son épingle du jeu. Les résultats partiels après le dépouillement d'un peu plus du tiers des bulletins montre que cette formation est en passe d'obtenir des sièges dans tous les districts où elle a proposé des listes.

Il semblerait que la gauche soit un peu victime de l'entrée en lice de cette liste citoyenne. A 15h00, il est toutefois encore trop tôt pour savoir si ces tendances se confirmeront.

Pas moins de 646 citoyens étaient sur les rangs. En mars dernier, les Valaisans ont largement accepté de réviser totalement leur Constitution cantonale qui date de 1907. Ils ont chargé une constituante d'entreprendre le travail.

(ats/nxp)