Permettre aux éleveurs qui le souhaitent d'abattre leurs animaux à la ferme dans des conditions très strictes: le Grand Conseil a accepté jeudi de soumettre la question au gouvernement valaisan.

Le postulat porté par des députés issus des rangs des Verts, du PDC, de l'UDC et du PLR a été accepté par 83 voix contre 31 et 4 abstentions. Il sera transmis au Conseil d'État qui devra dire s'il est prêt «à encadrer et à définir les conditions nécessaires à une telle pratique».

Pratique encore marginale

«Actuellement, à notre connaissance, seuls les cantons des Grisons, de Zurich, de Soleure et de Neuchâtel autorisent certains éleveurs à abattre eux-mêmes leur bétail. Il s'agit d'une pratique encore marginale mais appelée à se développer», a estimé Jérémy Savioz (Vert).

Selon le député, la pratique répond à une demande des consommateurs, toujours plus favorables à des modes de production en circuits courts. De plus, elle permet aux animaux d'éviter au maximum le stress engendré par les transports et l'abattoir.

Vincent Roten (PDC) a combattu la proposition qui relève selon lui des instances fédérales. «Pas strictement», selon Jérémy Savioz qui a indiqué que les dérogations, l'accompagnement et l'encadrement sont de la compétence des cantons. (ats/nxp)