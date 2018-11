Quand on pense à une marque réputée de guitare, les noms de Fender et Gibson viennent tout de suite à l'esprit. Pour les platines, c'est Thorens.

Produits à l'origine à Sainte-Croix (VD), ces tourne-disques ont été parmi les plus réputés à l'âge d'or du vinyle. Rémy Thorens, qui a dirigé l'entreprise durant cette période, s'en est allé le 15 septembre, à 91 ans. Une nouvelle qui n'a pas fait beaucoup de bruit. Un comble pour un homme qui a permis à des millions de personnes d'écouter de la musique avec un son de grande qualité.

«Il est décédé accidentellement en tombant dans l'escalier de sa maison, sans doute à cause de sa cécité», nous raconte son fils Jacques. C'est ce dernier qui a pris l'initiative, il y a quelques jours, de nous envoyer un petit texte et des photos, au cas où un hommage à son père pourrait nous intéresser. Toute personne qui a un jour possédé une platine Thorens ne peut que remercier cette famille de Sainte-Crix.

Boîtes à musique et briquets

C'est en 1883 que Hermann Thorens, grand-père de Rémy, fonde les usines du même nom. Allant jusqu'à employer 1500 personnes, la grande majorité de Sainte-Croix, les établissements fabriquent d'abord des boîtes à musique, spécialité de la région. En 1902 sort le premier phonographe à cylindre, puis des gramophones et des tourne-disques, des harmonicas. Thorens a également vendu plus de 5 millions de briquets, d'abord à essence, puis à gaz.

En 1952, Rémy Thorens, après avoir passé un an dans la filiale américaine de l'entreprise, revient en Suisse où, l'année d'après, il épouse Suzanne Favarger, de la famille des producteurs de Versoix de chocolat du même nom. Ils auront trois fils.

Séparation de la Hi-Fi

En 1962, une partie de la famille Thorens veut fusionner avec une autre grande entreprise de Sainte-Croix, Paillard, qui produit notamment les machines à écrire Hermès. Rémy, ainsi que son père Paul et son frère Jean-Paul, y sont opposés. Ils parviendront à monter leur propre entreprise, en emportant avec eux les département Hi-Fi et boîtes à musique. Celle-ci a d'abord ses bureaux à Neuchâtel et Wettingen. En 1966, elle transfère la production des platines de Sainte-Croix à Lahr, en Allemagne. Mais la majorité des composants restent suisses, ils sont ensuite assemblés en Forêt Noire.

La fin des années 1960 et les années 1970 marquent l'âge d'or du disque vinyle et Thorens produit des platines reconnues comme étant parmi les meilleures au monde, notamment les modèles Référence et Prestige. Cette période dorée ne durera pas. L'arrivée du CD portera un rude coup à Thorens. «Cela ne s'est pas produit tout de suite, il a fallu attendre quelques années, rappelle Jacques Thorens. Au début, vinyle et disques compacts étaient au coude à coude, les maisons de disques sortant les deux formats.» Le coup fatal au vinyle est donné par Sony, lorsque le fabricant japonais d'électronique s'allie avec la maison de disques CBS, ce qui finira par donner Sony Music. Pour vendre ses lecteurs CD, il n'a plus intérêt à produire du vinyle.

Racheté en mai dernier

Thorens s'accroche encore, mais Rémy, rejoint par son fils Jacques en 1983, met la clé sous la porte en 1991. La marque renaît pourtant, dirigée entre 2000 et 2018 par le Suisse Heinz Rohrer qui maintient la production en Allemagne. En mai dernier, Thorens est racheté par un ingénieur allemand, Gunter Kürten, qui poursuit la fabrication de platines.

Celles-ci ont intégré aujourd'hui les nouvelles technologies, permettant notamment de se connecter à l'ordinateur et d'y enregistrer ses disques. Depuis les années 2010, elles bénéficient du regain d'intérêt pour le disque vinyle (Thorens a produit 10'000 platines en 2017). Même si l'on reste loin (et que l'on ne retrouvera sans doute jamais) des ventes des années 1970, celles-ci augmentent année après année. (Voir infographie).

«Les nouvelles générations découvrent cette qualité de son», constate Jacques Thorens. Et l'effet nostalgie joue aussi. Si les nouveautés musicales sortent désormais aussi souvent en vinyle (alors que le CD, lui, plonge), ce sont surtout des albums anciens qui s'arrachent, des Beatles à Pink Floyd, groupes que l'on ne pouvait entendre à l'époque qu'en faisant tourner leurs disques sur des platines. Thorens aura accompagné beaucoup de ces moments-là. (Le Matin)