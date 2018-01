L'arrivée de Donald Trump jeudi à Davos a rejeté dans l'ombre tous les autres évènements du Forum économique. L'arrivée du président des Etats-Unis a provoqué la cohue au Palais des Congrès. Et la journée de vendredi ne devrait pas y échapper.

From the crowd in Davos watching Trump enter the World Economic Forum conference center: ‘Will you be received well here?’ Trump stops at top of stairs: ‘I already am,’ he shouts back. ‘Look at this crowd.’ #WEF18 #WEF2018 pic.twitter.com/TEZ2IEKpoT