Le Zurich Film Festival (ZFF) a présenté lors de sa 13e édition 160 films, contre 172 l'an dernier. Malgré ce programme un peu plus réduit, il a enregistré un nouveau record d'affluence avec 98'300 visiteurs, soit presque 8000 de plus qu'en 2016.

Le nombre de spectateurs a ainsi progressé de 8,5% par rapport à l'année passée, ont indiqué dimanche les organisateurs dans un communiqué. Ceux-ci ont aussi précisé qu'il y a eu «bien plus de diffusions de films à guichets fermés». Et d'ajouter que le public honore visiblement le développement continu du festival.

On a observé une forte demande pour les films en compétition, notamment internationale, les «Special Screenings» et les films pour enfants, un secteur nouveau, selon le communiqué. De plus, le festival était plus étendu dans la ville qu'auparavant et proposait davantage de places, ce qui a pu attirer plus de monde.

Le budget, de 7,3 millions de francs, était semblable à celui de 2016. (ats/nxp)