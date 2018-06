L’été est de retour. Et, avec lui, le plaisir des barbecues. Si l’on peut toujours parler de plaisir… Car, depuis quelques années, les études se multiplient pour nous faire craindre le pire, quand on grille saucisses, merguez ou cuisses de poulet en plein air, avec du charbon, ou sur un superdispositif à gaz.

Et ne croyez pas y échapper si vous êtes végétarien! Il n’y a pas besoin d’être un carnivore invétéré, raffolant de viandes plus ou moins noircies pour s’exposer à un risque de cancers. Non, il suffit d’être autour du gril, à humer l’odeur de bidoche qui s’en dégage dans des effluves de fumée, pour se mettre en danger…

Eh oui, il est nocif d’inhaler cette fumée. Par le nez et les poumons, bien sûr. Mais pas seulement. Selon une enquête réalisée par une équipe chinoise – dont les résultats viennent d’être publiés par la revue scientifique, «Environmental Science & Technology» –, elle pénètre également dans le corps, via la peau.

Le gras coupable

Le gros problème derrière tout ça, ce sont les HAP, ou pour utiliser leur nom complet, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, dégagés par la combustion du barbecue. Un groupe de substances classé cancérogène par l’OMS – c’est-à-dire favorisant l’apparition d’un cancer. Bref, le barbecue, qu’il soit à charbon, à gaz ou électrique, est avant tout un appareil à combustion directe, autrement dit, où les aliments sont déposés juste au-dessus de la source de chaleur. Et ce type de cuisson provoque systématiquement la formation de fumée, qui contient des HAP. C.Q.F.D.

«Le barbecue produit effectivement divers HAP. Ils peuvent pénétrer dans le corps par les voies respiratoires lorsqu’on respire la fumée, par la nourriture ou encore à travers l’épiderme», confirme Peter Ackermann, porte-parole de la Ligue suisse contre le cancer.

Côté consommation, le risque principal vient du gras qui s’écoule lors de la cuisson des viandes et des poissons; il prend feu au contact de la chaleur et, du coup, carbonise l’aliment. On savait déjà que les surfaces noires ainsi produites étaient néfastes pour la santé, quand on les consomme.

L’étude chinoise, qui démontre que les HAP produits par la fumée du barbecue se diffusent fortement par la peau – bien plus que par les voies respiratoires – est plus surprenante. «Les graisses contenues dans les fumées de barbecue sont vraisemblablement à l’origine de cette meilleure absorption par l’épiderme», avance le Dr Eddy Zeng, qui a dirigé l’étude. Quant aux vêtements, s’ils nous protègent dans un premier temps, ils font l’effet inverse une fois que les fibres vestimentaires sont saturées de fumée. «La peau peut alors absorber des quantités considérables de HAP», poursuit le chercheur.

Faire preuve de modération

Alors, devrait-on renoncer aux plaisirs du barbecue, au risque d’écourter sa vie? Les scientifiques ne vont pas jusque-là. En revanche, ils conseillent de ne pas abuser des grillades. Pas plus d’une ou deux fois par semaine. Ce que suggère également Peter Ackermann, en soulignant: «Les HAP sont nocifs pour la santé. Mais il est peu probable que la dose absorbée, d’une manière journalière, à l’occasion d’un barbecue, pose un risque immédiat.»

Pour éviter la formation massive d’HAP, il est important de veiller à régler la hauteur de la cuisson. Les aliments doivent cuire à la chaleur des braises et non pas au contact direct des flammes. Par ailleurs, au cas où il y aurait des parties noircies, il faut les retirer.

Quant aux vêtements, il est conseillé de les laver immédiatement après un barbecue. (Le Matin)