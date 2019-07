Six acrobates, trois femmes et trois hommes, qui pendulent sur un fond de béton et lâchent des couleurs à 2200 mètres d'altitude... C'est le spectacle promis ce dimanche sur le barrage du Vieux-Emosson en Valais. «C'est une représentation unique, explique le directeur de la Compagnie NEO, Michaël Rouzeau. Cela fait dix ans que nous cherchions à créer un spectacle sur un barrage et ici nous avons trouvé les conditions idéales pour faire évoluer nos danseurs acrobates.»

Le site du Vieux-Emosson à 2200 mètres. Un endroit qui se mérite, mais qui vaut largement le coup d’œil. (DR)

André Manoukian et 100 choristes

Dix ans, c'est également une date anniversaire qui marque le début des travaux de Nant de Dranse et l'élévation du barrage, ainsi que la création de CosmoJazz Festival dans la station voisine de Chamonix. Pour l'occasion, le musicien et l'homme de «Nouvelle Star» André Manoukian a composé la musique du spectacle intitulé «Barrage volant», qui sera jouée avec une violoncelliste, un percussionniste et une centaine de choristes.

Des couleurs et des émotions

«C'est un spectacle de voltige aérienne qui raconte la rencontre des couleurs, des humeurs de chacun, parfois violentes, douces, aimantes, explique Michaël Rouzeau. C'est une référence à la fête des couleurs en Inde, celles-ci représentent des émotions. Avec André Manoukian nous avons associé la partie visuelle et la partie musicale."

André Manoukian a composé une heure de musique originale pour ce spectacle qui tutoie les sommets.(DR)

Et c'est gratuit!

Pour le public ce sera l'occasion de découvrir la Vallée du Trient et le site du vieux barrage d'Emosson qui est particulièrement minéral et dépaysant... Il aurait tort de ne pas en profiter puisque le spectacle est gratuit. La zone publique se situe au pied du barrage et les danseurs évoluent juste au-dessus: «Chaque acrobate dispose de deux cordes de 200 mètres pour assurer sa sécurité» précise Michaël Rouzeau.