Jamais deux sans trois, dit-on. Mais pour cette fois, c’est raté. L’International Bank Note Society (IBNS) sacre chaque année le plus beau billet de banque du monde. Et cet organisme est clairement sous le charme des nouvelles coupures suisses. Vainqueur du millésime 2016: notre billet de 50 francs. En 2017: notre billet de 10. Mais les résultats pour 2018 viennent d’être révélés. Et c’est une coupure canadienne qui l’a emporté.

Pour la série helvétique dessinée par la graphiste lucernoise Manuela Pfrunder, on est loin du déshonneur. Car après deux sacres, son troisième «bébé» mis en circulation l’an dernier, le billet de 200 francs, termine à la deuxième place. Alors que plus de 150 nouvelles coupures ont été lancées sur la planète en 2018, précise l’IBNS. Reste qu’il n’y a pas eu de passe de trois.

Une icône l'emporte

Mais honneur au vainqueur, primé pour ses «mérites artistiques» et ses «innovations en matière de sécurité». Il s’agit d’une coupure de 10 dollars canadiens à l’effigie de Viola Desmond (1914-1965), militante et «icône du mouvement pour les droits et libertés au Canada», souligne le «Journal de Montréal». Elle est surtout connue pour sa lutte contre les ségrégations raciales. Au verso du billet – dont le dessin est vertical, tout comme sur la série suisse – on découvre le Musée canadien pour les droits de la personne de Winnipeg. On vous laisse juger sur pièce.

(Le Matin)