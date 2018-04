Le bio continue sa progression. En 2017, 279 nouveaux producteurs ont obtenu le «Bourgeon». Le marché bio a aussi gagné du terrain, particulièrement en Suisse romande.

L'année dernière, on dénombrait 6906 fermes bio en Suisse et au Liechtenstein. Parmi elles, 6423 travaillaient selon le cahier des charges de Bio Suisse, a indiqué jeudi l'organisation dans un communiqué.

Sur les 279 nouveaux producteurs, 42 se trouvent dans le canton de Vaud, 16 dans le canton de Fribourg et 14 dans le Jura. Les Grisons restent de loin le canton avec la plus grande proportion d'exploitations bio (60,1%).

Le marché bio a lui aussi poursuivi sa progression en 2017. Il a crû de 8,1%, contre 7,8% en 2016. Le chiffre d'affaires des denrées bio s'est élevé à 2,7 milliards de francs, dont les trois quarts ont été réalisés par Coop et Migros. La vente directe a généré 144 millions de francs, soit 9,1% de plus qu'en 2016.

Attrait en Suisse romande

Le bio a conquis 9% des parts de marché, un chiffre en hausse dans toutes les régions du pays, mais particulièrement en Suisse romande, note Bio Suisse. Dans cette région, le bio représente désormais 8,8% des parts de marché. En Suisse alémanique il atteint 9,1%, au Tessin 7,8%.

Comme les années précédentes, les produits frais constituent près de la moitié du chiffre d'affaires. Les produits bio les plus vendus en 2017 ont été les oeufs, les légumes et le pain frais. Leur part de marché atteint plus de 20%.

En moyenne, chaque habitant a dépensé 320 francs pour des produits bio (299 francs en 2016). Selon Bio Suisse, ce montant fait des Suisses «les champions du monde». Près de la moitié des consommateurs achètent quotidiennement ou plusieurs fois par semaine des produits bio. (ats/nxp)