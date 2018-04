Les forêts suisses ont été malmenées cet hiver après le passage des tempêtes Eleanor et Evi. Quelque 1,3 million de mètres cubes de bois de tempête doivent être déblayés ce printemps. L'association des propriétaires forestiers estime qu'un million d'arbres sont tombés, dont plus de 500'000 épicéas. Des arbres dont raffole le bostryche et qu'il faut donc évacuer aussi vite que possible.

Car une épidémie menace les forêts suisses. En effet, le bostryche se nourrit d'épicéa et c'est sous son écorce qu'il pond ses oeufs pour ensuite former une colonie, explique dans le Blick Beat Wermelinger, chercheur sur les insectes de l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL).

Une des plus agressives

Quelque 119 espèces de scolytes existent en Suisse. Mais celle du bostryche typographe, qui s'en prend à l'épicéa, est l'une des plus agressives puisqu'elle est capable de coloniser les arbres vivants. Et si un sapin rouge est infecté, il peut mourir en deux mois. «L'épicéa peut se défendre contre quelques insectes grâce à sa résine», explique Beat Wermelinger. «Mais il n'a aucune chance face à l'attaque de centaines d'individus.» Et si on n'empêche pas le coléoptère de se reproduire, ce sont potentiellement des millions d'insectes qui pourraient coloniser les forêts suisses.

Comme l'explique le service des forêts et de la faune du canton de Fribourg, le premier envol des bostryches pour coloniser de nouveaux épicéas a lieu en avril-mai. Car il faut une température de 16 degrés pour que le coléoptère se mette à bouger. Et il se pose alors infailliblement sur les épicéas tombés. Le bois de tempête sécrète des parfums spéciaux que l'insecte perçoit.

Abattre les arbres infectés

Seule solution, explique le Blick: abattre les arbres infectés avant que le bostryche ne s'envole et quitte la forêt pour aller plus loin. Mais cela prend du temps. Et même si des équipes travaillent jour et nuit pour déblayer les épicéas malmenés ou tués par les tempêtes, il faudra attendre mi-mai pour que les travaux de déboisement soient terminés.

Pour rappel, l'ouragan Lothar fin 1999 avait causé une prolifération sans précédent de bostryches en Suisse pour les années 2000-2003. Un phénomène encore aggravé cette année-là par une très forte sécheresse dans notre pays. Il avait fallu attendre 2008 pour un retour à la normale.

(nxp)