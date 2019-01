Commentaire: Dans la poche de Zuckerberg

Internet et les réseaux sociaux permettent de nouveaux métiers basés sur la récolte et la vente de données. La société Montcourtier.ch a compris le parti qu’elle pouvait en tirer dans le démarchage des assurés. Elle crée des listes qu’elle vend à des courtiers sur le terrain. 80 francs par personne susceptible de changer de caisse! Voilà la valeur d’un assuré lorsqu’il répond à ces annonces, affublées d’un attrape-nigaud «simulation gratuite».



A la fin, cet argent provient d’une manière ou d’une autre des primes d’assurance-maladie qui étranglent les ménages. Qu’une partie, ne serait-ce qu’infime, finisse dans les poches de Mark Zuckerberg, cela fait quand même mal au ventre…



La société Moncourtier.ch crée un nouvel intermédiaire dans le business des assurances et le travail opaque des courtiers. A Berne on est totalement impuissant à régler ce problème. L’autorégulation prônée par le Conseil fédéral depuis quelques années signifie qu’en réalité chacun fait comme il veut. Alors que la commission devrait être de 50 francs, un courtier peut se faire 500 francs en moyenne, voire 1500 pour avoir fait changer un assuré de caisse.



A Berne, il a été bien plus facile et rapide de faire une loi pour surveiller les assurés, que pour faire surveiller les courtiers et autres intermédiaires qui pompent l’argent des primes de base.



(E.F.)