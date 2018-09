Selon les premiers éléments de l'enquête, la victime est décédée dans la nuit de samedi à dimanche. Un passant a découvert le corps vers 10h15 dans la Wiese et alerté les secours, a annoncé la police bâloise, non loin de la frontière avec l'Allemagne et la France.

Il reste à déterminer s'il s'agit d'un accident ou d'un crime, a déclaré René Gsell, porte-parole du parquet de Bâle-Ville, à la demande de nos confrères 20 minuten. Il s'agit d'un homme jeune. Son identification est toujours en cours. (ats/nxp)