Dimanche soir vers 20 h 40, après une heure d'un violent orage, Christophe Clivaz, épicier à Arolla (VS), a entendu un grondement sourd et puissant. Il a vu alors une coulée de laves torrentielles, un phénomène qui se produit en montagne lors de précipitations abondantes et concentrées. Il a pu photographier et filmer l'événement: des images visibles sur le site ArollaBlaBla. «La coulée a atteint la rivière et a continué de s'y déverser une partie de la nuit, raconte-t-il. Au village, on ne risquait rien, mais j'ai immédiatement averti le camping, tout proche.»

Celui-ci n'a pas été atteint mais, par mesure de précaution, la nuit tombant et les risques n'étant pas exclu, il a été décidé d'immédiatement évacuer les 150 vacanciers, qui ont pu être relogés dans la région.

Montagne sous surveillance

Plusieurs voies d'accès au plus haut camping d'Europe, situé à 1950 m d'altitude, ont été coupées par la coulée mais, selon le «Nouvelliste», elles ont pu être rétablies ce lundi matin. Les campeurs ont ainsi pu récupérer les affaires, laissées sur place suite à la rapide évacuation.

Sur son site, le camping annonce qu'il restera fermé jusqu'au jeudi 9 août. Des vols d'hélicoptères, notamment avec le géologue cantonal, ont été organisés afin de surveiller les lieux et d'évaluer les risques. (Le Matin)