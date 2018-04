La Suisse est le pays d'Europe le plus cher pour les campeurs. C'est ce que montre une étude du Club automobile allemand ADAC.

«Les montagnes en Allemagne sont aussi belles qu'en Suisse, mais beaucoup moins chères.» Telle est la conclusion donnée par ADAC à une comparaison de prix réalisée pour son «Guide des campeurs 2018».

Les vacances en Suisse sont certes redevenues un peu moins cher avec le renforcement de l'euro face au franc. Mais avec un prix moyen de 46,78 euros par nuit (55,55 francs au cours actuel) pour deux adultes et un enfant de 10 ans, les terrains de camping helvétiques sont les plus chers d'Europe. Suivent l'Italie 46,35 euros, le Danemark (41,32 euros) et les Pays-Bas (40,94 euros).

A l'autre bout de l'échelle, les campings allemands (29,13 euros) sont les moins chers, suivis par les suédois (31,11 euros) et les autrichiens (34,31 euros). La moyenne européenne se situe à 35,50 euros.

Malgré des prix plus élevés, le nombre d'hôtes accueillis par les campings helvétiques est sur une pente ascendante en 2017.

TCS Camping a notamment indiqué avoir enregistré un nombre des nuitées touristiques qui a progressé de 8% pour s'établir à 530'000. Les chiffres annuels ne sont pas encore disponibles pour l'ensemble du secteur, mais les terrains de camping avaient généré 3,1 millions de nuitées, en hausse de 10,9%, sur les neuf premiers mois de 2017, selon les chiffres de l'Office fédéral de la statistique. (ats/nxp)