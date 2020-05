Quand le futur campus biennois ouvrira-t-il ses portes? L'attente concerne 2 000 étudiants et 600 enseignants de la Haute école spécialisée bernoise. Deux problèmes ralentissent cette construction: une expropriation contestée par un propriétaire soleurois et l'interruption de l'appel d'offres aux entreprises.

Comme toutes les offres étaient nettement plus élevées que le budget approuvé par le Grand Conseil, l’appel d’offres a dû être interrompu. Pour en comprendre les causes, la Direction des travaux publics et des transports (DTT) a mandaté une expertise externe.

Exigences élevées

Mardi matin, les autorités cantonales bernoises ont annoncé la refonte du projet. Cette décision se base sur l'expertise de l'appel d'offres: «Le dépassement important de l’enveloppe financière est dû notamment à des exigences élevées, à des modifications de projet coûteuses, à des délais serrés et à des ressources limitées», indiquent les autorités.

Pour abaisser les coûts, il faut procéder à une nouvelle analyse, mais un crédit supplémentaire sera nécessaire. L’ouverture du Campus Bienne est désormais prévue pour 2025, au lieu de 2022.

49 pages

L’expertise de 49 pages établie par la société bâloise Dietziker Partner Baumanagement AG montre que le dépassement massif du budget a sept causes. Et notamment le fait que le bâtiment, «complexe, attrayant sur le plan architectural», doit être construit entièrement en bois bernois. Une exigence qui a son prix.

Il s'agit par exemple de protéger des laboratoires contre les secousses et le bruit provoqué par des bancs d’essai de moteurs. Une task force déterminera maintenant si le bois doit être remplacé par du béton dans la structure porteuse.

Affectation temporaire

Si les litiges juridiques devaient se prolonger, l’ouverture du campus serait de nouveau retardée. La fouille actuelle fera l’objet d’une affectation temporaire jusqu’au début des travaux de construction.

Lors du lancement du projet, les coûts du campus biennois étaient estimés à 233,5 millions de francs. La nouvelle construction proche de la gare doit rassembler en un seul lieu dix sites répartis dans les régions de Berne, Bienne et Berthoud.

Vincent Donzé