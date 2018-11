D'après son curriculum vitae, il a travaillé dans le Chablais, mais sur sa carte d'identité Amedeo Ivo Stevanato, est originaire de Neuchâtel et Fribourg et il habite à Vallorbe (VD). Spécialisé dans la tuyauterie et les chaudières, l'homme de 54 ans a déposé à mi-octobre sa candidature au Conseil fédéral en bonne et due forme: «C'est un droit constitutionnel», précise-t-il. En effet, tout citoyen suisse disposant du droit de vote peut se présenter à cette élection. Mêm si personne à ce jour n'a été élu à la suite d'une candidature citoyenne spontanée.

Ivo Stevanato a envoyé son CV aux parlementaires, ainsi qu'une lettre d'accompagnement dans les quatre langues nationales précisant ses motivations: «Ma candidature a dû vous surprendre, écrit-il, elle n’a aucune stratégie politique ou mathématique, je ne suis membre d’aucun parti, je n’ai aucun réseau ni politique, ni militaire. Je suis suisse, j’ai le droit de vote et n’ai aucun antécédent. Je suis un entrepreneur prêt à s’engager pour le bien de son pays et j’en ai les capacités.»

Choisir à l'extérieur...

Fils d’immigrés italiens, le candidat, qui a passé son enfance à Collombey en Valais, explique sa démarche: «Il y a environ cinq millions d'électeurs en Suisse, est-ce que ces élus sont prêts à voter pour quelqu'un qui vient hors du sérail ? Quand on voit le Conseil fédéral aujourd'hui, qui est dans une situation d'indécision, qui fait un pas en avant, un pas en arrière, on peut se demander si les parlementaires ne feraient pas mieux de choisir quelqu'un qui vient de l'extérieur...»

Avec un brin de fausse naïveté, il constate: «J’ai parfois l’impression que le Conseil fédéral a pris des décisions sans avoir complètement mesurer leurs conséquences, une impression de réagir au lieu d’agir avec les Chambres. Si je suis conseiller fédéral j’agirai toujours en harmonie avec les Chambres.»

Depuis qu'il a envoyé sa candidature, quelques parlementaires lui ont donné un retour:«Je serai à Berne le 5 décembre dans la salle des Pas Perdus. Je ne me fais pas d'illusion, si je fais deux voix, je serai déjà heureux...» (Le Matin)